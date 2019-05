Johnny Depp è irriconoscibile nella nuova foto del biopic Minamata che lo vede nei panni del fotografo di guerra W. Eugene Smith.

Minamata: un irriconoscibile Johnny Depp nella prima foto di scena

Nella nuova immagine diffusa Johnny Depp è insieme all'attrice giapponese Minami Hinase. Con loro nel cast di Minamata Bill Nighy, Minami Hinase, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Ryo Kase e Jun Kunimura. Le riprese, che sono già iniziate, si svolgeranno in Giappone, Serbia e Montenegro.

Il progetto per il quale si preannuncia una nuova trasformazione di Johnny Depp, si basa sul libro scritto da Smith in collaborazione con Aileen Mioko Smith e la sceneggiatura è stata firmata da David K. Kessler.

Al centro della trama di Minamata ci sarà la storia di Smith, di nuovo impegnato a documentare una tragedia dopo la seconda Guerra Mondiale mentre lavora negli anni Settanta in Giappone per un lavoro commissionatogli dal direttore di Life, Ralph Graves. Smith, armato con la sua fotocamera Nikon, ha documentato lo scandalo della malattia che ha colpito una comunità sulla costa a causa dell'avvelenamento da mercurio causato dalla Chisso Corporation, mentre la polizia locale e il governo ha coperto quanto accaduto.

Le vittime hanno fatto causa alla società ritenendola responsabile del disastro ambientale e ottenendo un enorme risarcimento.

