Johnny Depp imita la voce di Jack Sparrow per un giovane fan sul red carpet, il video è adorabile

Ospite del Deauville Film Festival, dove ha accompagnato la proiezione di City of Lies, Johnny Depp si è intrattenuto con un giovanissimo fan sul red carpet imitando per lui la voce di Jack Sparrow. Il siparietto è stato immortalato in un adorabile video diffuso via Twitter.

Mentre si trovava sul red carpet di Deauville, Johnny Depp si è soffermato a parlare in francese con un piccolo fan vestito col costume del Capitano Jack Sparrow ed è poi passato all'inglese imitando la parlata strascicata resa celebre sul grande schermo nella saga dei Pirati dei Caraibi, il tutto con grande divertimento dei presenti. Il divo si è poi congedato con un abbraccio per poi accettare cortesemente i doni dei fan.

Dopo i problemi legali piovutigli addosso, Johnny Depp prova a rilanciare la propria carriera sostenendo e presentando ai festival i suoi ultimi film che faticano a trovare la via del grande schermo. Si tratta de Il caso Minamata, biopic presentato a Berlino 2020 con grande successo di critica che non ha ancora distribuzione negli USA e che in Italia vedremo venerdì 17 settembre su Sky Cinema Uno, e City of Lies - L'ora della verità, altra pellicola mal distribuita per via di problemi legali legati alla realizzazione. Il film diretto da Brad Furman si focalizza sull'indagine sulle morti dei rapper Notorious BIG e Tupac Shakur.

Johnny Depp ringrazia i fan in un video da Karlovy Vary: "Siete dei guerrieri, grazie mille!"