Johnny Depp ringrazia i fan in un video da Karlovy Vary: "Siete dei guerrieri, grazie mille!"

Johnny Depp è ancora circondato dallo smisurato amore dei suoi fan. In occasione della sua partecipazione al Karlovy Vary International Film Fest, l'attore è stato accolto da un nugolo di fan che gli hanno fatto sentire tutto il loro supporto. E l'interprete di Jack Sparrow li ha ringraziati definendoli "guerrieri".

Come riportato da Movie Web, il Karlovy Vary International Film Fest è stato felice di invitare Johnny Depp alla propria manifestazione. In effetti, la platea di fan presenti al festival hanno fatto sentire tutto il loro supporto al protagonista di Pirati dei Caraibi. Durante l'arrivo dell'attore in auto, è possibile sentire alcuni fan declamare: "Johnny, non ti crediamo. Noi crediamo in te, Johnny!". E, dopo essere sceso dall'auto di cortesia, Johnny Depp li ha ringraziati: "Siete dei guerrieri. Siete dei magnifici guerrieri. Grazie mille, siate benedetti!".

Un altro filmato, poi, mostra Johnny Depp arrivare sul red carpet in concomitanza al boato dei fan che lo accolgono dietro le transenne. L'attore sorride ai flash dei fotografi, saluta i fan e pronuncia anche un sorpreso: "Wow!". Ovviamente, Depp deve essere consapevole del supporto che gira online nei suoi confronti ma, a quanto pare, non pensava di poter attirare l'affetto di un tale numero di persone.

In molti hanno criticato la presenza di Johnny Depp San Sebastian Festival, in Spagna, ma il direttore del Karlovy Vary ha difeso l'attore dicendo: "Noi crediamo che la presunzione d'innocenza debba essere rispettata. Siamo contenti di avere una star così famosa al nostro festival e siamo felici che lui venga per presentare un suo film".

L'ultimo progetto interpretato da Johnny Depp è Minamata, un film che, al momento, non ha ancora una distribuzione internazionale. Il regista di Minamata e Johnny Depp credono che il film sia stato boicottato da Hollywood a causa delle faccende private e delle questioni legali in cui è stato coinvolto l'attore protagonista. Nonostante questo, però, festival come il Karlovy Vary e il San Sebastian stanno facendo di tutto per riabilitarlo e per sostenerlo.