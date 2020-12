Johnny Depp: per l'avvocato "non avrebbe avuto un processo equo" nella causa per diffamazione

L'avvocato di Johnny Depp ha presentato istanza di appello alla Gran Bretagna per via del processo non equo legato alla causa di diffamazione contro il Sun che si è concluso con la sconfitta dell'attore.

Per gli avvocati di Johnny Depp, il divo non avrebbe avuto un processo equo durante la causa di diffamazione contro il Sun. Per questo motivo, il team legale ha presentato richiesta di appello al Regno Unito chiedendo che il caso sia riesaminato.

Johnny Depp ha mosso una causa legale contro il News Group Newspapers, che possiede il Sun, riguardo a un articolo del suo direttore esecutivo in cui si accusava Depp di essere un 'picchiatore di mogli' durante il suo matrimonio con Amber Heard.

Il processo, tenutosi sotto i riflettori, ha visto testimoniare sia Johnny Depp che l'ex moglie Amber Heard e si è concluso con un verdetto a svantaggio dell'attore, ma il team legale di Johnny Depp non ci sta e chiede l'appello per riesaminare il procedimento legale. Nel comunicato diffuso dall'avvocato dell'attore, David Sherborne, si legge:

"Il giudice ha concluso che l'appellante fosse colpevole di gravi aggressioni fisiche senza tenere conto o addirittura riconoscere che la sig.ra Heard era stata non veritiera nelle sue prove, senza confrontare il suo racconto con le prove documentali e le prove portate da altri testimoni, e senza accennare al fatto che non ritenesse attendibili quei testimoni".

Per l'avvocato di Johnnhy Depp, "l'accettazione acritica" da parte della giustizia delle affermazioni di Amber Heard ha impedito un'analisi appropriata del caso; inoltre la corte ha escluso prove pertinenti che supportavano le affermazioni di Johnny Depp sul comportamento di Amber Heard:

"Si è trattato di un verdetto pubblico raggiunto da un unico giudice, che ha raggiunto un risultato devastante riguardo a reati estremamente gravi che sono stati commessi, che ha implicazioni di più ampia portata per il pubblico in generale, in particolare per le vittime, o coloro che sono stati ingiustamente accusati di presunti abusi domestici".

Dopo la sconfitta nella causa legale contro il Sun, Johnny Depp ha annunciato via Instagram che la Warner Bros. gli ha chiesto di dimettersi da Animali fantastici. Al suo posto, a interpretare Grindelwald sarà il danese Mads Mikkelsen.

