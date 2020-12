Pirati dei Caraibi, Johnny Depp sul bacio a Keira Knightley: "Come se lei avesse tre anni e io mille"

Nonostante la fama di rubacuori, Johnny Depp ha ammesso più volte il suo imbarazzo di fronte alle scene romantiche. L'attore ricorda, in particolare, la scena del bacio con Keira Knightley nella saga dei Pirati dei Caraibi.

Johnny Depp in una scena del film Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma

Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma, secondo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, prevede un bacio tra Jack Sparrow ed Elizabeth Swann, ruolo interpretato da Keira Knightley. L'attrice inglese annunciò esplicitamente che avrebbe partecipato al sequel nel ruolo di Elizabeth solo se ci fosse stato un bacio con Johnny Depp in una delle scene. Ma il suo compagno di set non era poi così felice della richiesta.

Per il 43enne Depp baciare la collega poco più che ventenne è stato imbarazzante, come ha spiegato in un'intervista a New Magazine in 2007: "Baciare qualcuno con cui non hai una relazione è sempre strano. Ma il fatto che Keira abbia vent'anni meno di me lo ha reso infinitamente più strano, mi sono sentito come se lei avesse tre anni e io mille. Ci conoscevamo da qualche anno e all'improvviso ci siamo sentiti dire 'Sei pronto per questo?' Alla fine lo fai. Diventa una bravata folle. Tuttavia Keira è stata sportiva e alla fine abbiamo fatto ciò che dovevamo fare".

Tra i vari retroscena rivelati sulla saga dei pirati dei Caraibi, Johnny Depp ha parlato a lungo della genesi del personaggio di Jack Sparrow rivelando che, quando i produttori Disney hanno visto la sua interpretazione, gli hanno chiesto se fosse ubriaco. Alla fine però l'attore ha avuto la meglio trasformando il suo pirata dandy in un'icona della storia del cinema.