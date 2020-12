Johnny Depp: Angelina Jolie e Keira Knightley potrebbero essere coinvolte nelle sue dispute legali

Keira Knightley e Johnny Depp in una scena di Pirates of the Caribbean: At Worlds End

Un recente articolo dell'Hollywood Reporter suggerisce che Angelina Jolie, Keira Knightley e Marion Cotillard siano tra le ex di Johnny Depp. Il pezzo, che approfondisce i vari problemi professionali e personali dell'attore nell'ultimo decennio, culminanti nella sua recente disputa legale con il giornale inglese The Sun, cita le tre dive tra coloro che avrebbero avuto relazioni con Depp, assieme ad altre compagne note come Winona Ryder, Ellen Barkin e Vanessa Paradis, quest'ultima madre dei due figli dell'interprete di Jack Sparrow.

Berlino 2020: un'immagine di Johnny Depp al photocall di Minamata

Questo dettaglio dell'articolo, che menziona le tre attrici nel contesto di chi potrebbe essere chiamato a testimoniare in altre cause in corso, ha sorpreso i più poiché nessuna delle tre è mai stata menzionata in passato come possibile fiamma di Johnny Depp, il quale ha lavorato con ciascuna di loro in almeno un'occasione: con Keira Knightley ha recitato ne La maledizione della prima luna e i primi due sequel (2003-2007), con Marion Cotillard in Nemico pubblico - Public Enemies (2009) e con Angelina Jolie in The Tourist (2010). Molti ipotizzano che si tratti di tresche sul set, ragion per cui non se n'è mai parlato in pubblico poiché in tali occasioni tutti i diretti interessati erano ufficialmente legati sentimentalmente ad altre persone.

Johnny Depp in una scena de La nona porta

Depp ha recentemente perso una causa contro il Sun, che lui aveva citato in giudizio per diffamazione dopo che il giornale l'aveva definito un "picchiatore di mogli". Il giudice ha dato ragione al Sun, sostenendo che le informazioni pubblicate corrispondessero al vero in quel momento (in Inghilterra, per legge, è l'accusato a dover dimostrare di non aver diffamato il querelante, l'esatto contrario di quello che avviene in altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti). A causa di questo sviluppo nella disputa con l'ex-moglie Amber Heard, Depp è stato costretto a lasciare Animali Fantastici 3, e la parte di Gellert Grindelwald è stata riassegnata a Mads Mikkelsen.