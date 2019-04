Johnny Depp avrebbe cercato di far togliere ad Amber Heard la parte di Mera in Aquaman

Johnny Depp avrebbe fatto delle pressioni sui vertici di Warner Bros. per impedire all'ex moglie Amber Heard di recitare in Aquaman con la parte di Mera.

Johnny Depp avrebbe cercato di impedire ad Amber Heard di ottenere ruoli importanti, come quello in Aquaman, dopo il complicato divorzio avvenuto tra le due star.

L'indiscrezione è emersa dopo che l'attore ha deciso di fare causa a Jake Bloom, che lo ha rappresentato per decenni e lo avrebbe privato in modo indebito di milioni di dollari, oltre ad aver fornito dei pessimi consigli su come gestire la situazione con l'ex moglie.

Kevin Tsujihara, che era a capo di Warner Bros., il miliardario Elon Musk, Marty Singer, la specialista in divorzi Laura Wasser, l'avvocato Blair Berk e le ex guardie del corpo della coppia potrebbero essere chiamati a testimoniare per chiarire di fronte a un giudice quanto accaduto. Johnny Depp, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe chiesto personalmente al produttore di far uscire Amber Heard dal cast di Aquaman e di impedirle di ottenere altri ruoli nei film prodotti dallo studio con cui lui collabora grazie al franchise di Animali fantastici e dove trovarli.

Johnny, in queste settimane, è particolarmente impegnato dal punto di vista legale: a marzo ha fatto causa anche ad Amber, sostenendo che lo abbia diffamato e condiviso delle notizie false, situazione che ha portato l'attrice a condividere altri dettagli delle presunte violenze subite per mano dell'attore.

Heard aveva parlato delle conseguenze negative sulla sua carriera causate dal divorzio, sostenendo di aver perso un lavoro per cui era già stata scelta e di essere stata avvertita che il suo intervento pubblicato sulle pagine del Washington Post avrebbero potuto farla scivolare in una lista nera e farle perdere la parte di Mera nei cinecomic della Warner Bros., nonostante Zack Snyder l'avesse scelta nel 2016 prima della fine ufficiale della sua storia d'amore con Depp.

