Johnny Depp accusa Amber Heard di aggressione: ecco la foto che dimostrerebbe le accuse

Johnny Depp e Amber Heard sono nuovamente in lotta dal punto di vista legale accusandosi a reciproca di aver avuto comportamenti violenti durante il matrimonio e la nuova mossa dei legali della star di Pirati dei Caraibi è quella di denunciare l'attrice sostenendo che sia colpevole di diffamazione e di aver picchiato il marito.

Il sito The Blast ha ora ottenuto le foto che dimostrerebbero le conseguenze di un attacco fisico compiuto dalla protagonista femminile di Aquaman durante la serata del 21 aprile 2016.

Johnny Depp sostiene che in quell'occasione era in ritardo per partecipare alla cena organizzata per il trentesimo compleanno di Amber che sarebbe stata sconvolta a causa del comportamento del coniuge, criticandolo duramente e diventando aggressiva e violenta e arrivando a colpirlo in volto due volte.

Depp avrebbe quindi chiesto a una persona che lavorava per lui di fotografare i lividi causati dalla lite la mattina dopo.

Starling Jenkins, responsabile della sicurezza delle due star, aveva sostenuto in tribunale durante la causa di divorzio di non aver assistito all'aggressione, ricordando solo che si stava celebrando il compleanno di Amber Heard nell'appartamento delle due star insieme ad alcuni amici. Il suo turno si era concluso alle 23 quando gli ospiti di Amber stavano iniziando ad andarsene, mentre Johnny non era ancora tornato a casa. Il giorno successivo l'uomo era tornato per accompagnare Amber e i suoi amici al festival musicale di Coachella: "Quando sono entrato nella residenza Amber mi ha spiegato che aveva gettato il cellulare di Johnny e il portafoglio che lo conteneva, fuori dalla terrazza la sera precedente". Jenkins aveva quindi provato a rintracciare il telefono di Depp, chiedendo anche aiuto ad alcuni senza tetto che vivevano nella zona, individuando l'uomo che era in possesso del cellulare e recuperandolo in cambio di 425 dollari, 3 tacos di pollo, due pacchetti di patatine, 2 mele e 4 bottiglie d'acqua.

Per ora gli avvocati di Amber Heard non hanno commentato le nuove indiscrezioni condivise online.