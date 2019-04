Amber Heard replica a Johnny Depp: "Ho ancora le cicatrici causate dai suoi attacchi violenti"

Amber Heard ha risposto, tramite i suoi legali, alle accuse di diffamazione che le sono state rivolte dal suo ex marito Johnny Depp condividendo nuovi dettagli relativi agli abusi e alle violenze subite.

L'avvocato dell'attrice, Eric George, ha infatti chiesto che il caso venga archiviato sostenendo che la star l'ha abusata fisicamente e verbalmente e, dopo il divorzio, ha continuato a molestarla pubblicamente, cercando di deniare quanto aveva compiuto.

Nei documenti presentati alla corte, Amber Heard ha sostenuto che "Johnny Depp l'ha brutalmente picchiata, strangolata e le ha tirato i capelli con una tale forza da staccarglieli da alcune parti dallo scalpo. Sulle braccia e sui piedi ha ancora le cicatrici di quanto accaduto durante una notte quando Depp l'ha picchiata e l'ha afferrata alla gola nella loro cucina, e l'attrice stava cercando di liberarsi sul pavimento e sul bancone della cucina, che erano scivolosi e ricoperti di frammenti di vetro provenienti dalle bottiglie di alcolici che l'attore aveva rotto". Durante un viaggio sull'Eastern e Oriental Express train, Amber Heard sarebbe stata persino afferrata per la gola e spinta contro un muro, situazione che l'aveva portata a temere che il marito non fosse in grado di capire quando fermarsi e l'avrebbe quindi potuta uccidere.

Johnny Depp ha sempre respinto le accuse e ha deciso di fare causa all'ex moglie dopo la pubblicazione di un intervento pubblicato su Page Six in cui, pur non facendo nomi, la star di Aquaman parlava della sua esperienza con un uomo violento. Nei documenti presentati alla corte Amber sottolinea che ha utilizzato la sua fama per parlare di una tematica che ritiene significativa per se stessa e milioni di uomini e donne che subiscono violenza ogni anno. L'attrice ha proseguito: "Ho parlato della violenza in pubblico, ma ho sempre evitato specificatamente di fare riferimenti a Johnny, o di raccontare la sua violenza contro di me, non solo perché volevo andare oltre quella fase della mia vita, ma anche perché ero costretta a non farlo in base a un accordo che Johnny ha insistito per farmi firmare durante la fase del divorzio".

L'aspra causa per il divorzio si era conclusa dopo vari mesi e i soldi previsti dalla fine del suo matrimonio con Depp sono stati donati all'ACLU e all'ospedale pediatrico di Los Angeles.

