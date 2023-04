John Wick, il regista rivela con quali attori vorrebbe lavorare per potenziali sequel e spin-off

Chi sarebbe perfetto per un sequel o uno spin-off di John Wick, tra tutte le star del cinema e della televisione? Il regista della saga, Chad Stahelski, ha addirittura una lista di persone con cui vorrebbe lavorare, dovesse essercene l'occasione.

Mentre John Wick 4 continua a conquistare il pubblico sugli schermi di tutto il mondo, la saga con protagonista Keanu Reeves si sta già espandendo con due spin-off: Ballerina con Ana de Armas e la serie prequel The Continental.

Ma un franchise del genere ha di certo il potenziale per molto altro, e Chad Stahelski sa già, nel caso, a chi potrebbe rivolgersi per far diventare anche le nuove ed eventuali produzioni dei grandi successi.

"La lista è lunga, ma il primo nome che mi viene in mente è Cillian Murphy" ha rivelato il regista in una recente intervista riportata anche da Comicbook "Sono un grandissimo fan di Peaky Blinders, per cui sapete, penso che Cillian sarebbe perfetto per la saga".

"Colin Farrell è fantastico" ha poi aggiunto "Charlize Theron... Quando fece Atomic Blonde, l'ho visto e ho pensato 'Oh mio Dio devo lavorare con questa donna. È incredibile'".

Che fine farà John Wick? La risposta della produttrice

E la lista continua... "Ho lavorato con Michelle Yeoh per una pubblicità qualche anno fa, e non vedo l'ora di poterlo tornare a fare da allora. Sono un suo grandissimo fan. Ma ce ne sono davvero tanti, davvero. Se ci fosse Robert Downey Jr. qui in questo momento, proverei a trovargli un ruolo. E Peter Dinklage, ero un suo grande fan in Game of Thrones. Sean Bean. Alcuni di questi attori credo siano semplicemente magici. Morirei per poter lavorare con loro".

E voi, invece, quale star vorreste vedere nel mondo di John Wick?