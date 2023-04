Che fine farà John Wick? La risposta della produttrice

John Wick 4 è arrivato nelle sale di tutto il mondo, il finale ha lasciato i fan del personaggio interpretato da Keanu Reeves scioccati. John Wick è veramente morto?, la domanda gira sui social. Erica Lee, uno dei tre produttori del film, ha risposto: 'Spero di no'. Il futuro del killer è incerto ma non è detto che Wick sia stato sepolto definitivamente.

Mentre il franchise di John Wick continuerà con spin-off come The Continental, la serie prodotta dal canale streaming Peacock, e il film Ballerina con Ana De Armas, al momento non si sa se il regista Chad Stahelski e la star Keanu Reeves continueranno la serie cinematografica.

Nonostante il quinto film sia stato già approvato, in contemporanea con il quarto capitolo, il produttore e regista Chad Stahelski ha insistito sul fatto che hanno intenzione di "Far riposare John Wick", almeno per il momento. Originariamente, il quarto e il quinto film dovevano essere girati in successione, ma questi piani sono stati accantonati a causa della pandemia. Ora i fan si chiedono se e quando il personaggio di Keanu Reeves tornerà.

Erica ha parlato del finale scioccante del quarto episodio del franchise. La produttrice è stata una delle prime a rispondere alla domanda se il John Wick di Keanu Reeves è morto nei momenti finali del film. Sebbene non sia stata mostrata alcuna salma, si suppone che John Wick sia morto dissanguato sui gradini della Basilica del Sacro Cuore a Parigi. A rafforzare questo concetto, alla fine del film si vedono Winston e Bowery King vicino alla tomba di John Wick e della moglie.

Erica Lee ha detto a Screen Rant: "Spero che John non sia morto. Ho sentito Keanu dire che questa è la morte del personaggio, ma cosa significa questo in realtà? Quello è l'alias di John Wick? È il killer John Wick?" Lee si chiede se l'attore non si riferisse ad altro: "Penso che la risposta non la conosciamo ancora". La produttrice ritiene che possa essere stata seppellita solo questa parte della vita di John. "Abbiamo ancora tante storie da raccontare e speriamo in un quinto film. Non conosco ancora quale sarà la storia e in che modo sarà raccontata, ma sono ottimista", ha concluso la Erica Lee.