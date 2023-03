Ballerina: lo spin-off con Ana De Armas esplorerà le origini di John Wick?

Nel corso di una intervista concessa a ScreenRant, lo sceneggiatore di John Wick 4 e dello spin-off Ballerina, Shay Hatten, ha svelato che tipo di collegamento avranno i due progetti.

Hatten ha spiegato che Ballerina sarà ambientato durante gli eventi di John Wick 3: Parabellum e che esplorerà un nuovo personaggio che condivide origini simili a quelle di Wick.

"Ballerina è stato un viaggio completamente affascinante per me, perché è iniziato come qualcosa non legata ai film di John Wick sei anni fa. Poi Chad è stato così gentile da permetterci di ambientarlo durante il terzo film, mostrando il teatro di danza. E per questo motivo, la storia si è sviluppata molto bene. Ma è davvero bello perché quella storia [non] era legata all'universo di John Wick; era ambientata in mondo completamente diverso.

"La sceneggiatura originale era ambientata nelle Alpi svizzere, un territorio che i film di John Wick non hanno mai sfiorato. Quindi, credo che in un modo fantastico, abbiamo potuto attenerci alla storia originale della sceneggiatura di Ballerina senza pestare i piedi a John Wick. Ma si tratta anche di un personaggio che sappiamo aver frequentato la stessa accademia di danza classica di John. Penso che in Ballerina si vedranno alcuni accenni a ciò che John ha vissuto durante le sue origini in quel luogo, ma attraverso gli occhi di un personaggio diverso. Risponde comunque ad alcune delle domande su Wick, solo attraverso gli occhi di un nuovo personaggio".