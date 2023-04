John Wick: quanta gente uccide Keanu Reeves in tutti e quattro i film?

Un assassino che si rispetti si lascia alle spalle un mucchio di cadaveri. Proprio come accade nel franchise di John Wick che, fin dall'inizio, si è distinto per un alto tasso di violenza, sparatorie, combattimenti e brutali decessi. C'è perfino chi si è scomodato a calcolare il numero delle vittime dell'assassino interpretato da Keanu Reeves.

John Wick 4: Keanu Reeves in una scena d'azione

John Wick è costretto ad affrontare innumerevoli nemici e mostrar loro quanto può essere pericoloso mentre tenta, invano, di ritirarsi a vita privata. Ci sono molti assassini nei film di John Wick, ma il protagonista vanta un numero di uccisioni particolarmente alto. Sebbene John ami usare le sue numerose armi da fuoco, è stato anche visto usare coltelli, macchine, le mani nude e qualsiasi altra cosa gli capiti a tiro per terminare i suoi nemici. Il numero i vittime aumenta di film in film fino a esplodere in John Wick 4, campione di incassi e di decessi.

Il conteggio delle uccisioni di John Wick è di 439 morti

John Wick 4: Keanu Reeves in una foto

GeekTyrant riporta conteggio delle uccisioni di John Wick in ogni film. Il primo John Wick presenta 77 morti sullo schermo per mano di John, un numero che sale a 128 in John Wick - Capitolo 2, dove il protagonista si è fatto dei potenti nemici. John Wick 3: Parabellum ha visto John in fuga, intento a sfuggire i killer che lo vogliono far fuori ed è lui a farne fuori 94, per un totale di 299 nei primi tre film.

Che fine farà John Wick? La risposta della produttrice

Il conteggio delle uccisioni di John Wick sale ancora di più nel quarto capitolo, in cui il personaggio di Keanu Reeves uccide circa 140 nemici da solo. Basti pensare alla spettacolare sequenza dell'Arco di Trionfo in cui l'assassino scende dall'auto e uccide chiunque gli si avvicini mentre lottava per arrivare alla sua battaglia finale. Ma la la più grande battaglia è l'interminabile conflitto sulla scalinata del Sacré-Cœur a Parigi, che conduce al gran finale.

Quante persone ha ucciso John Wick al minuto?

Con il numero incredibilmente alto di uccisioni dei film di John Wick, ci sono alcune statistiche interessanti che emergono da questi numeri. John Wick affronta costantemente dei nemici in quasi ogni scena. Di conseguenza, non passa molto tempo tra quelle uccisioni. Nei tre film fino ad oggi, c'è stata un'uccisione in media ogni 1 minuto e 11 secondi del franchise.

John Wick: un'uccisione in media ogni 1 minuto e 18 secondi (in 101 minuti)

John Wick - Capitolo 2: un'uccisione in media ogni 57 secondi (in 122 minuti)

John Wick 3: Parabellum: un'uccisione in media ogni 1 minuto e 23 secondi (in 130 minuti)

John Wick 4 - un'uccisione in media ogni 1 minuto e 20 secondi (in 169 minuti)

Considerando l'arco temporale in cui si svolgono i quattro film, che finora abbraccia circa una settimana, questo fa sì che John uccida una media di 42,7 persone al giorno. Il quarto film è andato avanti nel tempo, poiché John Wick ha dovuto riprendersi dalle ferite prima di uccidere l'Anziano e mostrare alla Gran Tavola che era ancora vivo.

John Wick 4, analisi del finale: perché è una conclusione perfetta

Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.