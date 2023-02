John Wick - Capitolo 2: stasera su Italia 1 il film con Keanu Reeves: trama e cast

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda John Wick - Capitolo 2, il secondo film della saga con protagonista Keanu Reeves, nel cast anche gli italiani Claudia Gerini e Riccardo Scamarcio

John Wick - Capitolo 2 è il film che Italia 1 manda in onda stasera in prima serata. Il secondo capitolo della saga action vede il personaggio interpretato da Keanu Reeves impugnare nuovamente le armi a causa di un debito con un boss camorrista. Nel cast anche gli italiani Claudia Gerini e Riccardo Scamarcio. Ecco la trama, il cast e il trailer della pellicola.

La Trama di John Wick - Capitolo 2

John Wick vorrebbe ritirarsi a vita privata dopo aver ucciso Iosef e Viggo Tarasov ma all'orizzonte c'è un nuovo problema, che questa volta parla italiano: Santino D'Antonio, boss del crimine organizzato. John Wick infatti ha un conto in sospeso con la famiglia del giovane malavitoso, che ora è venuto a riscuotere quanto gli spetta e non ha alcuna intenzione di accettare un rifiuto come risposta.

John Wick - Capitolo 2: Keanu Reeves e il suo cane in una foto inedita

Rimasto senza una casa, John si rifugia al Continental Hotel di New York City, dove incontra Winston, il proprietario, che gli ricorda una delle due regole fondamentali dei sicari: i favori vanno restituiti. John Wick accetta quindi di incontrare Santino che gli rivela la nuova missione: uccidere Gianna D'Antonio, sua sorella e sua rivale a capo della famiglia malavitosa.

John Wick 2: Keanu Reeves in una foto del film

Ma il piano di Santino va oltre: quando John Wick avrà ucciso la sorella, lui metterà sulla testa del sicario una taglia da 7 milioni di dollari per assicurarsi che la verità non venga mai a galla.

Il trailer di John Wick - Capitolo si può vedere grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Il film è diretto da Chad Stahelski.

Cast

Nell'ottobre 2016 il regista Chad Stahelski ha dichiarato che un terzo film era in fase di scrittura, nel giugno 2017 viene annunciato che Derek Kolstad sarebbe tornato a scrivere la sceneggiatura. Nel settembre 2017 la Lionsgate fissa la data di uscita del film per il 17 maggio 2019 e Keanu Reeves tornerà a interpretare il protagonista. Qui trovate la recensione di John Wick - Capitolo 2.