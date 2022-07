John Wick, in origine, aveva 75 anni, ruolo pensato per Clint Eastwood o Harrison Ford

Il produttore della saga di John Wick rivela in un libro che in origine il personaggio aveva 75 anni ed era pensato per attori come Clint Eastwood o Harrison Ford.

Keanu Reeves ha trasformato l'assassino John Wick in un'iccona action, ma oggi scopriamo che in origine il personaggio aveva 75 anni ed era stato scritto con in mente attori come Harrison Ford o Clint Eastwood. Il produttore del franchise Basil Iwanyk lo conferma nel suo nuovo libro They Shouldn't Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Ass-Kicking Oral History of John Wick, Gun Fu, and the New Age of Action.

John Wick 3 - Parabellum: una foto del film

"Uno dei miei migliori amici è Charlie Ferraro di UTA, che mi ha inviato questa sceneggiatura di Derek Kolstad intitolata Scorn", afferma Basil Iwanyk nel libro (via Entertainment Weekly). "Il protagonista era un uomo di 75 anni, 25 anni dopo essere andato in pensione. Sarebbe stato divertente guardare Clint Eastwood nel ruolo. Ho pensato: 'Ok, probabilmente ci sono uno o due nomi con cui potresti farlo: Clint Eastwood o Harrison Ford.'"

"L'altro mio migliore amico, Jimmy Darmody, è un agente della CAA, che all'epoca rappresentava Keanu Reeves", prosegue Iwanyk. "Mi ha detto, 'Avete dei film d'azione per Keanu Reeves?' Ricordo di aver pensato tra me e me: 'Keanu è una delle grandi star d'azione degli ultimi 25 anni - cosa gli è successo? Che cosa sta facendo?' Stava dirigendo il suo film, Man of Tai Chi, e girando 47 Ronin. Gli abbiamo la sceneggiatura e gli abbiamo detto: 'Chiaramente, non hai 75 anni.'"

Keanu Reeves afferma nel libro di aver immediatamente capito che John Wick sarebbe stata "una grande collaborazione", aggiungendo: "Eravamo tutti d'accordo sul potenziale del progetto. Aveva questo personaggio, John Wick, ma poi hai anche il mondo reale e allo stesso tempo questo tipo di mondo sotterraneo. Questo covo di ladri che hanno questo codice d'onore. Aveva questa connessione emotiva con John Wick, che è in lutto, che ha perso l'amore della sua vita e ha questo mitico passato oscuro. E ho adorato la sua ricerca di continuare a reclamare la sua vita. E il mondo in cui si muove per farlo".

Secondo lo sceneggiatore Derek Kolstad, è stato lo stesso Reeves "a mettere la sua impronta nella sceneggiatura e a farla sua". L'attore di Matrix ha amato così tanto la sceneggiatura da modificare il personaggio in modo da poterlo interpretare.

John Wick: Chapter 4, Keanu Reeves aveva un solo obiettivo per il suo personaggio: "Farlo soffrire"

"Ho trascorso due mesi a casa di Keanu nei fine settimana lavorando alla sceneggiatura", dice Kolstad nel libro. "Quando sono andato a incontrarlo per la prima volta e sono entrato in casa sua, mentre girava l'angolo per salutarmi - è una bella casa, ma non troppo lussuosa per un attore che vale, non so, miliardi - e guardo dentro nel suo ufficio, vedo che ha 300 sceneggiature impilate sulla scrivania, perché legge tutto ciò che inviano UTA, WME, William Morris. Li legge tutti".

Kolstad prosegue: "Ha letto la sceneggiatura di venerdì, in 90 minuti, eha detto 'Voglio farlo'. In quel momento, prima che lo incontrassi e scattasse la scintilla con lui, mi sono detto, 'Sì, Voglio davvero farlo anch'io.' La prima cosa che Keanu mi ha detto è stata 'Ok, Derek, lo interpreterò a 35 anni'. E io sono tipo, 'Va bene'".

Keanu Reeves tornerà nei panni di John Wick in John Wick: Chapter 4, prodotto da Lionsgate, in uscita il 23 marzo 2023.