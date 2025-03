John Wick 5 confermato da Lionsgate, ma senza Keanu Reeves? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Lo studio non ha dubbi, il franchise tornerà con un quinto film, ma non è ancora del tutto chiaro se il suo protagonista accetterà di tornare

Proprio come l'amato assassino interpretato da Keanu Reeves, il franchise di John Wick si rifiuta di morire: Jenefer Brown, produttrice di Lionsgate, ha confermato che è in arrivo un nuovo sequel della saga.

Dopo il debutto dell'originale John Wick nel 2014, la serie incentrata sul killer si è arricchita di altri tre capitoli che hanno superato il precedente in termini di risultati al box-office.

Dopo John Wick 4, il franchise si è ampliato con la serie televisiva The Continental e il prossimo capitolo, From the World of John Wick: Ballerina, arriverà nelle sale il 6 giugno. Tra il finale del quarto capitolo, che implicava la fine definitiva di Wick, e l'espansione del franchise con gli spinoff, molti fan hanno pensato che la narrazione principale si fosse conclusa, ma non sembra più essere così.

John Wick 5 è una certezza, il ritorno di Keanu Reeves meno

John Wick 4, Keanu Reeves carica la pistola in una scena

"Questo mondo continua a crescere e ad espandersi in modi incredibili", ha dichiarato Brown in una recente intervista a proposito del futuro del franchise sul grande schermo.

Ballerina: Ana De Armas in una scena

"Il prossimo, ovviamente, è Ballerina, il nostro primo film spin-off e non vediamo l'ora che venga distribuito in tutto il mondo. Naturalmente, abbiamo annunciato che stiamo lavorando a un quinto film di John Wick. Penso che ci saranno altri spin-off, una serie TV, un videogioco".

Quando è stata incalzata sul nuovo capitolo della saga, la produttrice ha aggiunto: "Abbiamo detto che stiamo sviluppando un quinto film di John Wick... John Wick potrebbe essere morto. Siamo tutti col fiato sospeso in attesa di scoprirlo". Brown ha rivelato questo aggiornamento sul franchise durante un evento di anteprima per la John Wick Experience a Las Vegas, che trasporterà gli ospiti nell'elegante mondo ricco d'azione del leggendario assassino, con elementi interattivi, scenografie a tema e narrazione cinematografica che porteranno nel mondo reale l'adrenalina di quel mondo.