John Wick 5 si farà? Keanu Reeves risponde in maniera categorica ai fan

Nonostante John Wick sia presumibilmente morto nel quarto capitolo della saga cinematografica, i fan sono ben più che affamati di sequel e hanno chiesto a gran voce un quinto film che continui le avventure del personaggio.

John Wick 4 è stato un grandissimo successo per il franchise, incassando quasi 200 milioni di dollari in patria e quasi mezzo miliardo in tutto il mondo. Nella Hollywood di oggi, un franchise a medio budget che si conclude con questi numeri è quasi inaudito e un sequel è sempre dietro l'angolo.

Tuttavia, Keanu Reeves è apparso molto scettico sulle effettive possibilità di un quinto capitolo della saga, o almeno, per il momento. Difficile credergli visti i numeri generati dal franchise e il suo prossimo ritorno in un cameo in Ballerina.

John Wick 5 verrà realizzato? La risposta di Keanu Reeves

Quando gli è stato chiesto un aggiornamento sul quinto film, la star del franchise ha semplicemente spiegato che non vuole sentirne parlare: "Il personaggio è morto. È morto in John Wick 4. Lo so, a Hollywood si possono far tornare i morti. Lo so, lo so, è la storia di Hollywood. Al momento però non ci sono piani".

Subito dopo l'uscita di John Wick 4, il regista Chad Stahelski aveva dichiarato di aver praticamente chiuso con altri film della saga dicendo che ci sarebbe dovuto essere un motivo valido per riportare Wick. Stahelski ha aggiunto di non voler insultare l'intelligenza del pubblico e che "si sentirebbe preso in giro" come membro del pubblico se venisse realizzato un altro sequel.

Ciononostante, nel novembre 2023, il capo della Lionsgate ha comunicato ufficialmente che la sceneggiatura di John Wick: Capitolo 5 era in fase di stesura. Avevano iniziato subito dopo la fine dello sciopero della WGA, senza perdere tempo. Quindi, nonostante l'insistenza di Reeves sul fatto che potrebbe non esserci un altro film, i soldi parlano e in una Hollywood ossessionata dalla proprietà intellettuale, sarebbe davvero sorprendente non avere un altro capitolo nei prossimi cinque anni.