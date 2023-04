John Wick 5: il regista del franchise svela il suo cast da sogno per un ipotetico sequel

Al momento non ci sono piani per proseguire la saga principale, ma l'enorme successo al box-office di John Wick 4 potrebbe spingere Lionsgate a dare il via libera al quinto capitolo.

Mentre John Wick continua a sbancare il box-office (al momento è il film della saga con i più alti incassi di sempre), si continua a parlare di un ipotetico John Wick 5. Sia Keanu Reeves sia il regista Chad Stahelski hanno più volte detto di voler far riposare il personaggio di John Wick, pur dichiarandosi aperti a ogni possibilità.

Proprio Chad Stahelski ha stilato un fantacasting per un ipotetico quinto capitolo di John Wick ai microfoni di The Direct: "Ci sarebbe una notevole lista, ma il primo che mi viene in mente è senza dubbio Cillian Murphy. Sono un grande fan di Peaky Blinders e penso che sarebbe perfetto per il franchise. Anche Colin Farrell sarebbe fantastico, idem Charlize Theron che ha già all'attivo Atomica Bionda. Quando ho visto quel film mi sono detto che avrei dovuto assolutamente lavorare con lei, è fantastica. Ho lavorato anche con Michelle Yeoh anni fa per una pubblicità e muoio dalla voglia di lavorare con lei ancora una volta. Sono una suo grande fan".

Stahelski ha poi aggiunto: "Dopo Lovecraft Country mi piacerebbe lavorare con Jurnee Smollett. Anche lei sarebbe perfetta per il mondo di John Wick. Ma ci sono troppi nomi, difficile scegliere. Se Robert Downey Jr. si sedesse dinnanzi a me in questo momento troverei qualcosa da fargli fare, Sean Bean, Peter Dinklage....li ho adorati ne Il Trono di Spade. Cosa non darei per poter lavorare con uno di loro prima o poi".

In attesa dell'annuncio di un possibile John Wick 5, il franchise si espanderà con lo spinoff Ballerina e con la serie TV The Continental, che racconterà le origini del celebre hotel visto nei film.