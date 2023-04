John Wick 5, Chad Stahelski: "Potrebbe accadere, siamo aperti a ogni possibilità"

John Wick 4 è arrivato nelle sale ed ha messo d'accordo tutti i fan del franchise che lo hanno definito il miglior capitolo a oggi e uno dei migliori film action degli ultimi anni. Sta sbancando al box-office globale e il successo potrebbe portare alla realizzazione di un quinto capitolo nonostante il finale del film. A parlare dell'ipotesi di un John Wick 5 ci ha pensato il regista Chad Stahelski in una recente intervista ai microfoni di The Hollywood Reporter.

John Wick 4: una foto di Keanu Reeves

"Mi lusinga molto il fatto che ne vogliano ancora e non è solo per fare soldi. Il pubblico vuole davvero di più, ma penso che sia io sia Keanu abbiamo bisogno di un po' di tempo per capire cosa fare. Se tra qualche mese ci dovessimo trovare seduti in un whisky bar in Giappone e chiuderla qui, bene, se invece dovesse venir fuori un'altra idea siamo aperti alla possibilità di continuare".

Nel frattempo, Keanu Reeves ha rivelato che sarebbe disposto a tornare per John Wick 5, ma una condizione che vede coinvolto il regista del franchise Chad Stahelski. L'attore ha spiegato che, pur essendo disponibile a tornare nel ruolo di Baba Yaga, spera che il finale di John Wick 4 rimanga quello definitivo per il personaggio.

John Wick: Keanu Reeves ha "aperto la testa di un uomo" per errore durante un incidente sul set

In attesa dell'annuncio di un possibile John Wick 5, il franchise si espanderà con lo spinoff Ballerina e con la serie TV The Continental, che racconterà le origini del celebre hotel visto nei film.