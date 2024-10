John Wick 5: il regista Chad Stahelski ha diverse idee per il sequel

Il regista Chad Stahelski ha recentemente rivelato che lui e il suo team stanno discutendo attivamente di John Wick 5 ed esplorando diverse versioni della storia. Anche se non c'è stata alcuna conferma ufficiale, Stahelski ha detto di aver pensato a diverse versioni per un potenziale quinto capitolo. Tuttavia, qualsiasi film futuro prenderebbe una direzione diversa da John Wick 4.

Diverse versioni di John Wick 5

Durante un colloquio con The Hollywood Reporter, Chad Stahelski, co-regista di John Wick, ha rivelato di aver sviluppato "tre o quattro versioni di John Wick 5" negli ultimi anni. Il regista ha dichiarato: "Erano modi diversi di decifrare la storia, ma per me è quasi un esercizio mentale". Nonostante le idee, non ci sono comunque piani per seguire la trama di John Wick 4. "Per quanto riguarda il quarto capitolo, abbiamo raggiunto l'apice. Almeno, io l'ho raggiunto. Questo è il mio apice", ha aggiunto Stahelski.

Anche se la possibilità di un altro capitolo rimane aperta, il regista ha chiarito che qualsiasi film futuro non mirerà a superare la conclusione del quarto capitolo. "Non cercheremmo di superarlo. Dovrebbe essere una trama completamente diversa", ha spiegato. Stahelski ritiene che il quarto capitolo abbia rappresentato una chiusura per il personaggio di John Wick.

L'obiettivo del regista è quello di preservare gli elementi fondamentali del franchise. Ha osservato: "Guarda, a volte teniamo le cose in sviluppo, sia per soldi che per creatività". Il successo di John Wick 4, che secondo quanto riferito ha guadagnato circa 440 milioni di dollari in tutto il mondo, dimostra l'interesse del pubblico, ma Stahelski è cauto nel rispettare la narrazione.

In un altro approfondimento sulla realizzazione di John Wick, Stahelski e il co-regista David Leitch hanno anche lottato per mantenere la scena cruciale della morte del cane di John Wick, nonostante le preoccupazioni dello studio sul fatto che fosse "sfortunata" e potenzialmente alienante. Stahelski ha riconosciuto a Keanu Reeves il merito di aver appoggiato la decisione, affermando: "Keanu ha preso le nostre difese, facendo sì che la scena rimanesse nel film".