John Wick 5: Keanu Reeves ha una sola condizione per il suo ritorno

Keanu Reeves ha dichiarato che tornerebbe per John Wick 5, ma solo se venisse rispettata una condizione specifica.

Parlando con Entertainment Weekly, Reeves ha rivelato che sarebbe disposto a tornare per John Wick 5, ma solo se venisse coinvolto nuovamente il regista del franchise Chad Stahelski. L'attore ha spiegato che, pur essendo disponibile a tornare nel ruolo di Baba Yaga, spera che il finale di John Wick 4 rimanga quello definitivo per il personaggio.

"Non lo so, credo che al solito opterò per rispondere con un 'mai dire mai'. Voglio dire, non farei un film di John Wick senza Chad Stahelski. Dovremmo vedere come si svilupperà. Per me è davvero giusto che John Wick trovi una sorta di pace".

Già in precedenza, lo stesso Stahelski aveva dichiarato che sia lui che Reeves avevano dato tutto in questo franchise: "Nella nostra testa, io e Keanu abbiamo dato per il momento. Metteremo a riposo John Wick. Sono sicuro che lo studio ha dei piani. Se tutti lo ameranno, ci prenderemo comunque un minuto di quiete".

John Wick 4 supera i due milioni di euro al debutto al box office italiano

John Wick 4 è attualmente nelle sale italiane.