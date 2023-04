John Wick 4: una delle sequenze più cool ha rischiato di essere tagliata

Il regista Chad Stahelski ha dovuto lottare per evitare che una delle sequenze di combattimento più spettacolari di John Wick: Capitolo 4 venisse tagliata in sala di montaggio.

John Wick 4 contiene una manciata di sequenze di combattimento sbalorditive, tra cui una battaglia con i nunchaku, una rissa in un club tedesco, una sparatoria all'Arco di Trionfo e una sequenza dall'alto in cui Wick usa un fucile Dragon's Breath in un complesso di appartamenti parigini.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

In una recente intervista con Vulture, il regista Chad Stahelski ha rivelato che la scena del combattimento col fucile Dragon's Breath stava per essere tagliata. È stato solo quando sono stati aggiunti gli effetti visivi per ricreare gli spari infuocati che è diventato chiaro che la sequenza era veramente speciale, come ricorda il cineasta:

"Quando vedi l'inquadratura dall'alto senza tutti gli effetti fantastici e non vedi il fuoco che esce dalla canna del fucile, cosa pensi ci sia sul tavolo di taglio? Fino alla fine, era nella lista delle scene che avremmo dovuto tagliare. È stato solo quando abbiamo inserito gli effetti visivi temporanei che la gente ha esclamato: "Oh, f-k". Non pensavamo che sarebbe stato così.' E io ho detto:' Meno male che non l'abbiamo tagliato.".

Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.