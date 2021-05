John Wick 4: la popstar Rina Sawayama nel cast del film

La popstar Rina Sawayama debutterà come attrice in occasione del film John Wick 4, il nuovo capitolo del franchise con star Keanu Reeves.

Il nuovo capitolo del franchise action sarà diretto da Chad Stahelski e scritto da Shay Hatten e Michael Finch.

La produzione di John Wick: Chapter 4 non ha rivelato la parte affidata a Rina Sawayama, e commentando la presenza tra gli interpreti della cantante giapponese-britannica Stahelski ha dichiarato: "Sono così felice nell'avere a bordo Rina che farà il suo debutto come attrice in un film, è un incredibile talento che porterà così tanto al progetto".

Le riprese del lungometraggio con star Keanu Reeves inizieranno in estate in Francia, Germania e Giappone. Nel team della produzione ci saranno anche Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski.

Sawayama è nata in Giappone ed è cresciuta a Londra, diventando una popstar dopo aver studiato all'Università di Cambridge politica, psicologia e sociologia. La giovane ha lavorato come modella prima di ottenere un accordo con una casa discografica e incidere singoli come XS, Comme des Garçons e Chosen Family.

I primi tre capitoli del franchise di John Wick, complessivamente, hanno incassato 587 milioni di dollari. Oltre a John Wick 4 e 5, il franchise si va espandendo con uno spinoff al femminile per il cinema, Ballerina, annunciato da Lionsgate, e con la serie The Continental in fase di sviluppo per Starz.

John Wick: Chapter 4, diretto da Chad Stahelski e interpretato da Keanu Reeves, uscirà il 27 maggio 2022.