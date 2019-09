John Wick 4: dopo Laurence Fishburne in arrivo altre star di Matrix?

John Wick 4 potrebbe permettere a Keanu Reeves di dare vita a nuove reunion con i suoi ex colleghi di Matrix.

Il regista Chad Stahelski, in una nuova intervista, non ha infatti escluso l'arrivo nel cast di altri attori che hanno recitato nei film diretti dalle sorelle Wachowski oltre a Laurence Fishburne.

Il filmmaker al lavoro su John Wick: Chapter 4, film in cui Reeves interpreta l'ex killer su commissione, ha infatti raccontato a ComicBookMovie: "Io e Keanu parliamo molto della direzione che vogliamo prendere. Non avevamo ancora finito John Wick 3: Parabellum e avevamo già questo progetto grandioso per il quarto capitolo. Si tratta di qualcosa a cui pensiamo costantemente e cerchiamo di non forzare le cose. Non voglio sicuramente includere un membro del cast solo per provare a dare vita a una gag e costruirci intorno una storia".

Chad Stahelski ha aggiunto: "Se creiamo questi personaggi grandiosi e nella mia mente avrà senso assegnare il ruolo a Carrie-Anne Moss o Hugo Weaving, o a un altro degli interpreti di Matrix, se funzionerà e gli attori saranno interessati sarà comunque sempre un elemento positivo in più perché sono amici e penso siano tutti degli incredibili performer. Bisognerà attendere per scoprire se saranno presenti".

I fan di Matrix possono comunque attendere il quarto capitolo della serie sci-fi per rivedere alcune delle star insieme: Lana Wachowski ha confermato che sarà sceneggiatrice, regista e produttrice del nuovo capitolo della storia che avrà nuovamente come protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, interpreti di Neo e Trinity.