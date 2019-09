Matrix 4: svelati il curioso titolo di lavorazione, luogo e data di inizio riprese

Matrix 4 comincia a prendere forma: Production Weekly ha scoperto quali saranno la data di inizio riprese, il luogo in cui verrà allestito il set principale ma anche il curioso titolo di lavorazione scelto.

Naturalmente non c'è ancora la conferma ufficiale da parte dei produttori di Warner Bros. e Village Roadshow Pictures, ma il magazine in questione, nel nuovo numero, in un pezzo sul quarto film della saga, oltre alle informazioni già in possesso dei fan ha svelato che gli addetti non sanno ancora come si chiamerà ufficialmente Matrix 4 ma hanno escogitato un curioso titolo di lavorazione: Project Ice Cream.

Non solo: tra i nuovi dettagli venuti a galla anche quella che dovrebbe essere la data di inizio riprese - febbraio 2020 - e la città in cui dovrebbe essere allestito il set principale - Chicago. Tra le informazioni che conosciamo già, ci sono naturalmente l'impegno di Lana Wachowski nella doppia veste di regista e sceneggiatrice - in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell - di Matrix 4, ma soprattutto il grande ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, cosa che ci informa sul fatto che nel nuovo film proseguirà la vicenda di Neo e Trinity.

Toby Emmerich, a capo di Warner Bros. Picture Group, ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti nell'entrare nuovamente in Matrix con Lana. Lana Wachowski è una vera visionaria, una filmmaker unica e originale dal punto di vista creativo, e siamo elettrizzati all'idea che scriverà, sarà regista e produttrice di questo nuovo capitolo nell'universo di The Matrix".