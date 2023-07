John Wick 4: il regista svela il finale alternativo, molto meno ambiguo, criticato dal pubblico

Il regista di John Wick 4, ha rivelato che il film con Keanu Reeves aveva un finale alternativo molto meno ambiguo, criticato dal pubblico durante le proiezioni test tanto da spingere il team creativo a porre rimedio.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sul finale di John Wick 4

In una nuova intervista con la rivista Empire, Stahelski ha confermato di aver girato due finali diversi per il film durante la produzione, uno dei quali avrebbe posto fine alle speculazioni sul destino di John Wick. Tuttavia, il pubblico delle proiezioni test ha visto entrambe le versioni, e il finale che ha avuto la migliore accoglienza è stato poi usato per la versione definitiva del film.

"Avevamo un finale diverso", ha rivelato Chad Stahelski. "Il finale visto al cinema era quello che preferivamo Keanu e io, ma abbiamo girato anche un finale diverso in cui si vedeva effettivamente John Wick alla fine del film. Quindi era molto chiaro che fosse ancora vivo. Ma il pubblico dei test ha preferito il finale ambiguo".

John Wick 5: cosa vedremo nel nuovo capitolo?

Che ne sarà di John Wick nel futuro della saga?

John Wick 4, Keanu Reeves carica la pistola in una scena

John Wick 4 è servito da canto del cigno per il personaggio di John Wick che si impegna in un duello mortale contro l'esperto di arti marziali Caine. Anche se non vediamo la testa di Wick staccata dal suo corpo, il finale suggerisce che l'assassino di Keanu Reeves non è più tra noi nell'ambiguo finale.

La star Keanu Reeves si è rifiutata di dare una risposta netta sulla sorte toccata al suo personaggio, dichiarando durante un incontro col pubblico post-proiezione di John Wick 4: "Ho una mia opinione, ma non so se dovremmo concretizzarla. Lasciamo che sia il pubblico a decidere".

La saga di John Wick proseguirà con un quinto lungometraggio la cui realizzazione attende ancora la conferma definitiva. Nel frattempo sono in arrivo due spinoff, la serie The Continental, prequel che racconta le origini dell'hotel degli assassini, e il film Ballerina, con Ana De Armas.