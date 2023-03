John Wick 4: un finale alternativo ha scatenato la rivolta del pubblico durante i test screening

Come spesso accade in quel di Hollywood i cosiddetti "test screening" servono per testare le reazioni a caldo del pubblico prima dell'uscita effettiva di un film nelle sale. Lo stesso è accaduto con John Wick 4 e, a detta del regista Chad Stahelski, era stato girato un finale alternativo che ha scatenato la rivolta dei presenti.

Attenzione! Se non avete ancora visto John Wick 4 non proseguite nella lettura di questa news per evitare spoiler

"Non lo avevo ancora detto ad altri, ma abbiamo girato un finale alternativo rispetto a quello visto nel montaggio finale. Era un modo differente di girare la scena del funerale e volevamo che fosse più misteriosa. Ecco perché mostriamo il cane che guardo in alto alla fine. Abbiamo fatto dei test screening e il pubblico è andato in rivolta per il nuovo finale. Quindi siamo rimasti con quello originario e lo studio ci ha supportato" ha dichiarato Chad ai microfoni di The Hollywood Reporter.

John Wick: Keanu Reeves ha "aperto la testa di un uomo" per errore durante un incidente sul set

Il regista non ha quindi specificato di che finale alternativo si trattasse, ma da quanto visto in John Wick 4, sembra proprio che l'arco narrativo del celebre sicario interpretato da Keanu Reeves sia giunto a conclusione. Tra l'altro il titolo iniziale del film era stato cambiato proprio per evitare spoiler sul destino di John Wick.

Sulla possibilità di un quinto capitolo di John Wick, Chad Stahelski non si è sbilanciato più di tanto.