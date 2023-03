John Wick 4, la prima versione durava tre ore e 45 minuti: "Siamo fottuti"

La prima versione di John Wick 4 durava tre ore e 45 minuti. La rivelazione arriva dal regista della saga, Chad Stahelski, che ha ammesso la difficoltà nel ridurre la pellicola, in uscita oggi nei cinema italiani.

Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, l'action movie che, nella sua versione definitiva, dura due ore e 50 minuti, è infarcito di scene così frenetiche e viscerali da catturare lo spettatore in sala per quasi tre ore senza alcuna fatica. Un ritmo così vivace non esisteva nel primo montaggio del film che, come il regista Chad Stahelski e il montatore Nathan Orloff hanno confessato a IndieWire, durava ben tre ore e 45 minuti.

"Per essere davvero onesto, niente era stato pianificato", ha detto Chad Stahelski a proposito della durata del film. "Il nostro primo montaggio durava tre ore e 45 minuti, e sembravano tre ore e 45 minuti. ci siamo detti, 'Oh, siamo così fottuti.'"

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

Parte del motivo per cui John Wick 4 ha una durata importante è perché espande notevolmente il mondo del personaggio del titolo e introduce una manciata di nuovi personaggi secondari, ma di peso, da Akira di Rina Sawayama al misterioso Mr. Nobody di Shamier Anderson fino a Caine, l'assassino cieco di Donnie Yen. L'introduzione e l'esplorazione di questi personaggi ha ampliato il tempo di esecuzione di John Wick 4.

"Volevo assicurarmi che John fosse ancora il centro dell'universo", ha spiegato il montatore Orloff, "che tutto riconducesse sempre a lui anche se ci stavamo allontanando da lui. Basta comprimere, comprimere, comprimere. Ho attraversato un passaggio in cui ogni volta che qualcuno ripeteva un'idea che aveva già espresso, la tagliavo. Nessuna idea ripetuta. È una storia molto lineare, quindi non c'era tanto da ricostruire o riarrangiare. Si trattava solo di eliminare ciò di cui non avevamo bisogno".