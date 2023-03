Keanu Reeves vince sei cagnolini nello show di Jimmy Fallon: "Sono il re dei cuccioli!"

Dopo essere stato eletto "fidanzato perfetto" da internet, Keanu Reeves continua a fare di tutto per infrangere i cuori delle fan. Adesso ci si mettono anche i cuccioli, che l'attore ha vinto in grande quantità in un giocoso quiz contro Jimmy Fallon.

La star di John Wick 4, che uscirà nei cinema italiani i 23 marzo, è tornata in azione nel nome dei cani mentre giocava a Pup Quiz e Puppardy contro Jimmy Fallon durante un'ospitata al The Tonight Show. Le regole erano semplici: rispondi correttamente alla domanda e, voilà, un golden retriever ti atterra in grembo. Rispondi in modo errato e il cane finisce all'altro concorrente.

Fin dall'inizio, Keanu Reeves si è mostrato preoccupato e ha confessato: "Sono così terribile con questo. So solo che sarà un disastro!"

Preoccupazioni infondate. Dopo aver risposto correttamente alla prima domanda, un adorabile cucciolo di golden retriever si è unito a Keanu Reeves nella sua comoda poltrona.

"Questo è ingiusto!" ha scherzato Jimmy Fallon. "Prima di tutto, non sto portando via un cucciolo a John Wick. Lo dico per chiarezza."

Il quiz è andato avanti di questo tenore fino a che il divo non si è ritrovato con addosso sei cuccioli. "Chi è il re dei cuccioli?" ha esclamato. "Io sono i re dei cuccioli!"