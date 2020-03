John Wick 4: nel fan trailer c'è anche Liam Neeson

Sono tempi duri per i trailer e per i film in generale. Per sopperire alla mancanza di materiale, arriva un nuovo fan trailer di John Wick 4 e a sorpresa inserisce anche l'attore Liam Neeson al fianco del ben noto protagonista Keanu Reeves. Come possiamo già aspettarci anche dal vero film, nel teaser dello youtuber StryderHD ci sono un sacco di azione e un sacco di pallottole.

John Wick 3: Parabellum, Keanu Reeves durante una sequenza del film

Se si cercava un plausibile alleato per il prossimo capitolo di John Wick, ha assolutamente senso aver preso in considerazione uno che di sparatorie e vendette la sa molto lunga. Chi meglio di Liam Neeson avrebbe potuto affiancare la macchina da guerra che è ormai diventato il personaggio di Reeves? Qui potete vedere il fan trailer di John Wick 4 (reso privato su You Tube).

Con lo stop forzato per tutte le grandi produzioni hollywoodiane, l'unico modo per dare un primo sguardo ai nuovi film in arrivo è il mondo dei fan trailer. Tutte le uscite primaverili (e probabilmente anche quelle estive) sono infatti state sospese o fatte slittare per la chiusura coatta delle sale cinematografiche, ma per John Wick il tempo potrebbe essere sufficiente a mantenere la data di uscita già annunciata.

Non fate incazzare John Wick: 5 motivi per cui è diventato un instant cult

John Wick 4 è infatti previsto in arrivo per maggio 2021, a poca distanza da un altra grande produzione che attendiamo con ansia: Matrix 4. Keanu Reeves era già tornato in palestra per prepararsi ai ruoli, speriamo che stia continuando da casa, e sempre per il 2021 è prevista anche l'uscita di The Continental, la serie tv che farà da prequel a John Wick, programmata proprio dopo al quarto capitolo della sega cinematografica per non creare sovrapposizioni. Nel frattempo, il fan trailer di John Wick 4 dovrà bastarci per la nostra dose quotidiana di azione e adrenalina. D'altra parte, c'è anche Liam Neeson, cosa avremmo potuto chiedere di più?