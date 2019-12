Keanu Reeves ha iniziato a prepararsi fisicamente per John Wick 4 e Matrix 4!

Keanu Reeves è tornato ufficialmente in palestra per prepararsi fisicamente in vista delle riprese di John Wick 4 e Matrix 4.

Keanu Reeves ha ufficialmente iniziato la preparazione fisica per interpretare John Wick: Chapter 4 e The Matrix 4, i due sequel di cui sarà protagonista e le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi.

La star si è affidata nuovamente alla Taran Tactical per arrivare all'appuntamento davanti alla macchina da presa pronto a ogni tipologia di scena d'azione. Keanu Reeves dovrà infatti immergersi nel mondo action del quarto capitolo dei franchise di Matrix e John Wick, entrambi in uscita il 21 maggio 2021, tradizionalmente ricchi di passaggi spettacolari e fisicamente impegnativi.

Taran Butler, il fondatore di Taran Tactical, aveva rivelato nel 2017: "Keanu è arrivato, e ricordatevi che ho allenato altri attori e di solito vogliono semplicemente tre o quattro ore di esercizio fisico al giorno in modo da non avere problemi fisici, e voleva essere su un altro livello. Non è mai soddisfatto, e lo si puà vedere nei video condivisi su YouTube in cui si impegna a riprovare, ad andare più veloce, a migliorarsi in modo costante, e quell'atteggiamento è il motivo per cui è così bravo. Allenarlo, e ormai lo faccio da anni, mi ha reso un preparatore fisico migliore".

La foto condivisa online mostra Reeves in un momento di relax e la didascalia conferma che ha iniziato la sua preparazione in palestra.