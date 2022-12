John Wick 4: il personaggio di Bill Skarsgård al centro di una nuova clip

In attesa di John Wick 4, grazie a una recente clip, possiamo dare un rapido sguardo al personaggio interpretato da Bill Skarsgård.

Dopo gli eventi cui abbiamo assistito nel suo terzo capitolo, John Wick 4 promette una storia ancora più mozzafiato rispetto alla precedente, con un ritmo narrativo distinto da fughe e scontri all'ultimo sangue. Tutti vogliono nuovamente mettere le mani su John, anche il personaggio di Bill Skarsgård, al centro di una nuova clip, ma saranno pronti alla sua risposta?

Ad aumentare ancora di più la curiosità su John Wick: Chapter 4 entra in gioco anche il video pubblicato sull'account Twitter ufficiale del film. In questa possiamo dare un fuggevole sguardo alla nuova "dinamica" che ha avvicinato Marquis (Bill Skarsgård) e il John di Keanu Reeves. Il tutto coronato dalla frase: "O vinci o perdi, è l'unica via d'uscita".

John Wick 4: "Nel film John Wick affronterà le conseguenze delle sue azioni"

Diretto da Chad Stahelski, John Wick 4 è previsto nei cinema a partire dal 24 marzo 2023, seguito da un quinto capitolo e dallo spin-off Ballerina. Nel cast troviamo anche: Donnie Yen, Laurence Fishburne, Ian McShane, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Scott Adkins, Clancy Brown, Shamier Anderson, Marko Zaror e George Georgiou.