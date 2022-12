John Wick 4: "Nel film John Wick affronterà le conseguenze delle sue azioni"

Prima o poi arriva la resa dei conti per tutti. Anche per John Wick. Il regista di John Wick: Chapter 4, Chad Stahelski, ha rivelato che nel prossimo capitolo l'assassino di Keanu Reeves dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Dopo il successo di critica e pubblico del terzo film, uscito nel 2019, il killer interpretato da Keanu Reeves tornerà ancora una volta nel quarto capitolo e dovrà affrontare sfide ancor maggiori rispetto al passato. John Wick: Chapter 4 vedrà il ritorno di personaggi come Winston di Ian McShane e Bowery King di Laurence Fishburne, ma ne introdurrà anche di nuovi: Caine, interpretato da Donnie Yen, Marchese, che avrà il volto di Bill Skarsgård, Shimazu di Hiroyuki Sanada e Akira di Rina Sawayama, tra gli altri.

Intervistato da Total Film (via GamesRadar), Chad Stahelski ha anticipato:

"In John Wick 4, John farà i conti con le conseguenze delle sue azioni sulle persone che ama. Devono sempre esserci delle conseguenze per ciò he fai. E in questo, stiamo iniziando a vedere che John capisce di cosa si tratti. Non che lo freni in alcun modo".

Cosa accadrà in John Wick 4?

John Wick 4: una foto di Keanu Reeves

Dopo gli ultimi eventi, John Wick è stato "scomunicato", attirandogli così addosso tutti gli assassini del globo. Dopo aver sconfitto tutti coloro che la Gran Tavola aveva inviato per eliminarlo, in John Wick 3: Parabellum Winston, finora fedele alleato di John Wick, lo tradisce. L'assassino viene colpito e gettato giù da un edificio finendo in un vicolo, come morto. A questo punto fa la sua comparsa il Bowery King che lo soccorre.

Con Wick in cerca di vendetta in John Wick 4, il personaggio dovrà affrontare gli assassini del suo passato. Il Caine di Donnie Yen sembra essere uno di questi, il nuovo personaggio sembrerebbe lavorare per il Marchese, una figura importante della Gran Tavola. Il recente trailer di John Wick: Chapter 4 ha mostrato un combattimento tra Caine e Wick, ma anche una serie di altri nuovi personaggi potrebbero rivoltarsi contro di lui, potenzialmente a causa di esperienze passate quando era un assassino in servizio.

Dopo essere stati alleati per tre film precedenti, sarà anche interessante vedere John Wick e Winston su fronti opposti di un conflitto, soprattutto perché il personaggio di Ian McShane esercita molto potere come direttore del New York Continental Hotel.

L'uscita di John Wick: Chapter 4 nei cinema italiani è fissata per il 23 marzo 2023.