John Wick 4: il regista Chad Stahelski fa il punto sull'uscita del film

Mentre il mondo del cinema è paralizzato a causa dell'emergenza sanitaria globale, il regista della saga di John Wick Chad Stahelski prova a fare il punto sulla possibile data di uscita di John Wick 4.

John Wick 3: Parabellum, una scena del film con Keanu Reeves

Quando la pandemia esplosa ha bloccato Hollywood, John Wick: Chapter 4 era ancora nelle prime fasi di scrittura, mentre la star Keanu Reeves era impegnata sul set di The Matrix 4, le cui riprese sono state interrotte. Quando la produzione riprenderà, il team di John Wick sarà in grado di rispettare la data di uscita prevista per il 21 maggio 2021?Ecco cosa ne pensa Chad Stahelski:

"Il film avrebbe dovuto uscire lo stesso giorno di The Matrix, tanto che i fan lo avevano ribattezzato Keanu Reeves Day. In realtà era un errore, probabilmente c'era stata scarsa comprensione tra gli studios."

John Wick: storia di una trilogia sincopata

Cosa accadrà, dunque, a John Wick 4? Quando uscirà il film? Il regista risponde spiegando che "l'obiettivo è quello di espandere il franchise di John Wick, ma di fronte alla pandemia non saprei dirvi una data di uscita. The Matrix 4 era in lavorazione da solo quattro settimane quando tutto questo è successo. Così Keanu dovrà finire le riprese del film, è un grosso impegno che lo terrà occupato penso fino a fine anno. Poi dovremo entrare in produzione e poi inizieremo a girare.Impossibile dare una data di uscita adesso, chi può saperlo."