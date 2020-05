John Wick 4, Chad Stahelski: "Le scene d'azione sono totalmente folli"

John Wick 4 conterrà molte scene d'azione e il regista Chad Stahelski ha accennato all'approccio a quell'elemento che ha portato al successo il franchise con star Keanu Reeves.

Le dichiarazioni sono emerse grazie a un'intervista con il sito Collider in cui il filmmaker ha accennato al progetto che proseguirà il racconto dell'ex killer su commissione.

Chad Stahelski ha dichiarato: "Voglio essere cool per quanto riguarda l'azione. Voglio essere un miglior regista, ma non vuol dire che desidero fare meno azione o avere meno a che fare con l'azione. Immagino che il terzo semplicemente sembrasse come se avessi bisogno di un posto dove andare al termine del film numero due, e ho avuto queste idee".

Il regista ha spiegato parlando di John Wick 3: Parabellum: "Poi è diventato questo folle action movie. Ci sono stati alcuni giorni durante i quali ho deciso che avremmo realizzato un quarto film e mi sono svegliato in un bagno di sudore pensando 'Cavalli! Come batto i cavolli?'. Per dire la verità non ho alcuna fottuta idea. Ho molte idee realmente fantastiche per il prossimo capitolo che penso saranno diverse e sconvolgenti, divertenti e uniche. Come le realizzerò, attualmente non ne ho affatto idea. Sto ancora cercando di capirlo".

La sceneggiatura di John Wick 4 è ancora in fase di scrittura e per ora Stahelski ha scritto un documento di circa 100 pagine, basi per la sceneggiatura. Il regista ha sottolineato: "Sono nella situazione felice in cui siamo in fase di sviluppo. Abbiamo una bozza anon ancora finalizzata, ma ora sappiamo cosa vogliamo fare e dove".

Per ora John Wick 4 ha una data di uscita prevista per il 21 maggio 2021, tuttavia sembra che la distribuzione potrebbe essere posticipata considerando che Keanu Reeves deve prima ultimare il suo impegno sul set di The Matrix 4.