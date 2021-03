John Wick 4 e 5 non saranno scritti da Derek Kolstad

John Wick 4 e John Wick 5 non saranno scritti dall'architetto del franchise Derek Kolstad. Mentre il regista Chad Stahelski si conferma una presenza costante della saga interpretata da Keanu Reeves, il collega non sarebbe più coinvolto nel franchise.

John Wick 3: Parabellum, una scena del film con Keanu Reeves

In un'intervista con Collider, Derek Kolstad ha svelato di non essere più coinvolto nello sviluppo di John Wick: Chapter 4 e John Wick: Chapter 5.

"A un certo stadio lo studio ti dirà che la tua creazione è cresciuta e devi augurargli il meglio. Sono ancora in stretto contatto con Chad, con Dave e non so cosa succederà, ma non vedo l'ora di scoprirlo."

Kolstad ha rivelato che la scelta di uscire dal franchise di John Wick non è stata sua ma della Lionsgate:

John Wick 3 - Parabellum: Keanu Reeves e Halle Berry in una foto del film

"No, non è stata una mia decisione. Quando pensi ai contratti di queste produzioni, per il terzo film ho condiviso i crediti con molte persone, non erano costretti a richiamarmi e non lo hanno fatto. Certo, è una cosa che può ferire. Se fosse successo 20 anni fa mi avrebbe ferito, ma vedendo come vanno le cose nell'industria oggi credo che si debba solo augurare il meglio alle persone coinvolte nel progetto. Siccome è una questione personale, non parlerò mai male di John Wick. Viglio che sopravviva e abbia successo."

Keanu Reeves: l'allenamento che gli permette di tenersi in forma per le scene d'azione di John Wick

Il franchise di John Wick si espanderà oltre il quarto e il quinto film con Ballerina, rimo film spin-off ambientato in quell'universo. Il regista di Live Free or Die Hard Len Wiseman dirigerà il film che "si concentra su una giovane assassina che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia". Il tutto senza dimenticare la serie-spinoff The Continental, ambientata nella catena di eleganti hotel per soli assassini al centro della saga. Al riguardo Derek Kolstad anticipa:

"Stanno per fare alcuni annunci piuttosto importanti nelle prossime due settimane su ciò che accadrà nella serie che parlerà di quanto è profondo il mondo, non solo degli assassini, ma di tutto ciò che è incluso. E molte delle storie sulle origini riguarderanno alcuni dei personaggi che avete visto in John Wick".