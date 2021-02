Keanu Reeves: l'allenamento che gli permette di tenersi in forma per le scene d'azione di John Wick

Keanu Reeves e il suo duro allenamento per tenersi in forma durante le riprese dei film della saga di Johm Wick svelati dal suo preparatore atletico.

A 56 anni, Keanu Reeves si divide attualmente tra i set di The Matrix 4 e della saga di John Wick interpretando scene d'azione impegnative e spettacolari. Il suo personal trainer ha svelato l'allenamento a cui il divo si sottopone per restare in forma.

John Wick 3: Parabellum, Keanu Reeves durante una sequenza del film

Il trainer Patrick Murphy ha svelato a Men's Health l'allenamento sostenuto da Keanu Reeves durante la lavorazione di John Wick per tenersi in forma tra una scena d'azione e l'altra vista l'intensità del ruolo che è chiamato a interpretare:

"John Wick è uno dei ruoli più fisici nella storia del cinema. La coreografia, insieme alle molteplici discipline di combattimento, alle cadute, alle acrobazie, equitazione, guida acrobatica di automobili e addestramento con le armi significa che il corpo di Keanu Reeves ha attraversato l'inferno e ritorno".

L'allenamento di Keanu Reeves prevede 10 diversi esercizi e l'unica attrezzatura richiesta è un set di bande elastiche. Al di fuori degli esercizi che richiedono l'uso delle, l'allenamento prevede wall press, push up, crunch e squat. L'attore si sottopone alla preparazione fisica con disciplina e motivazione ammirevole, come rivela il suo preparatore:

"Quando Keanu Reeves si prepara per un film è focalizzato sull'obiettivo. Non so da dove tragga la motivazione, ma so che la sua etica del lavoro è unica. Si prepara per mesi durante la pre-produzione e si allena senza sosta durante le riprese".

Al momento, Keanu Reeves è in attesa di iniziare la lavorazione di John Wick: Chapter 4, la cui uscita è prevista per maggio 2022.