John Wick 4 e 5: Keanu Reeves e il regista non sono felici di girarli back-to-back

Keanu Reeves e il regista Chad Stahelski non sono felici di dover girare John Wick 4 e John Wick 5 back-to-back visto che preferirebbero concentrarsi su un film alla volta.

John Wick 3 - Parabellum: Keanu Reeves in una scena del film

Dopo la conferma dell'arrivo non solo di un quarto, ma perfino di un quinto capitolo della saga di John Wick, i fan del killer interpretato da Keanu Reeves non possono che gioire, ma la conferma di dover girare i due film back-to-back ha impensierito Reeves e il regista Chad Stahelski. Il motivo? Entrambi vorrebbero essere certi della qualità di John Wick: Chapter 4 prima di occuparsi di John Wick: Chapter 5. Come ha spiegato Chad Stahelski:

"Il modo in cui io e Keanu ci siamo approcciati col nostro team di sceneggiatori è stato 'Guardate, abbiamo delle idee', ma non è come lavorare con due team di sceneggiatori su due film diversi. Prima vorremmo scrivere un ottimo quarto capitolo, se io e Keanu capiamo che è solito allora possiamo pianificarne un quinto, ma prima vogliamo essere certi di avere una storia solida".

John Wick: storia di una trilogia sincopata

Lionsgate ha però deciso di girare John Wick: Chapter 4 e John Wick: Chapter 5 back-to-back, per Chad Stahelski la ragione sta nel fatto che lo studio pensa che lui e Keanu stiano invecchiando e vuole essere certo che il nuovo film arrivi il prima possibile:

"La cosa peggiore che possiamo fare è dire 'Ho cinque idee. Ne metterò due nel numero quattro e tre nel numero cinque'. Non voglio allungare il brodo in due film, voglio avere idee solide. Perciò al momento siamo concentrati sul quarto capitolo mettendo dentro tutto ciò che abbiamo. Se rimarrà qualcosa di intentato, passeremo al quinto capitolo".