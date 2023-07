John Wick 4 ha richiesto 13 settimane consecutive di riprese in notturna

Il supervisore agli effetti visivi di John Wick 4 ha descritto in dettaglio l'estenuante serie di riprese notturne che è servita per dar vita al film.

Il successo di John Wick 4 ha ripagato la fatica provata dal cast e crew nel girare il film che ha richiesto 13 settimane consecutive di riprese in notturna, come ha rivelato il supervisore agli effetti visivi.

John Wick 4: Keanu Reeves in una foto del film

Secondo il CG Garage Podcast, il supervisore agli effetti visivi Jonathan Rothbart ha parlato del programma esteso delle riprese notturne per l'acclamato film di successo, rivelando quanto sia stata pesante l'esperienza per le persone coinvolte. Tuttavia, Rothbart ha ammesso che lui e il regista Chad Stahelski non erano troppo infastiditi dalle notti in bianco perché i loro corpi erano "programmati" per sostenerle: "Abbiamo finito per girare 97 notti, 13 settimane consecutive di riprese in notturna. Stranamente, l'ho adorato. Penso che tutti fossero infelici tranne Chad Stahelski e me sul set, perché entrambi lo sopportiamo bene".

Le spettacolari scene di John Wick 4 girate in notturna

Come spiega la nostra recensione di John Wick 4, il quarto capitolo del popolare franchise con Keanu Reeves vede la presenza di molte elaborate scene notturne, dalla sparatoria dell'Osaka Continental che coinvolge John Wick all'interno terzo alto del film. Considerando che John Wick 4 è il film più lungo dell'intero franchise con le sue due ore e 49 minuti, il programma delle riprese ha richiesto un tour de force notturno che ha messo alla prova tutti i soggetti coinvolti.

Mentre al regista Chad Stahelski il lavoro in notturna non sia pesato, ha però ammesso quanto sia stato faticoso il processo di riprese e montaggio del film. Inizialmente, Stahelski aveva preso in considerazione l'idea di girare il capitolo 4 e il capitolo 5 back-to-back, prima di ripensarci a causa dell'ingente impegno fisico e mentale che tale scelta avrebbe richiesto a cast e troupe. Tuttavia, John Wick 5 è in preparazione dopo che Lionsgate ha recentemente confermato un nuovo sequel di John Wick di fronte agli eccezionali incassi del quarto film.