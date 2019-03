John Wick 3: Parabellum, nel nuovo trailer Halle Berry attacca Keanu Reeves

John Wick 3: ecco il nuovo trailer del film che riporterà in azione l'ex killer su commissione interpretato da Keanu Reeves, come prevedibile un trailer ricco d'azione e situazioni complicate per il protagonista.

In John Wick 3: Parabellum, nuovo capitolo del franchise cinematografico, che ha ottenuto ottimi risultati ai box office di tutto il mondo, John è in fuga a causa della taglia sulla sua testa arrivata a ben 14 milioni di dollari e dopo aver infranto una regola fondamentale nel suo "mondo professionale": ha ucciso dentro il Continental Hotel, attirandosi le ire di tutti gli assassini.

John dovrebbe essere già morto, ma il manager del Continental (luogo al centro di una serie televisiva ideata come spinoff dei film), Winston (Ian McShane), gli ha concesso un'ora prima di "scomunicarlo". John sfrutterà ogni arma a sua disposizione per sopravvivere in fuga nelle strade di New York City.

Il trailer di John Wick 3: Parabellum mostra il protagonista mentre lotta per salvarsi dopo aver infranto le regole e decide poi di andare a fare visita a una sua vecchia conoscenza, ruolo affidato all'attrice Halle Berry, per chiederle aiuto, venendo però accolto con un colpo d'arma da fuoco. Wick deve inoltre fare i conti con la taglia sulla sua testa ed è obbligato a usare un intero arsenale per difendersi dagli attacchi dei suoi nemici. John, tra fughe a cavallo e in motocicletta, proverà in tutti i modi a rimanere in vita. Il video ricorda inoltre che tutto è accaduto per "un cucciolo" che per il protagonsita era molto importante.

Nel cast di John Wick 3, oltre all'attore Keanu Reeves, ci saranno Halle Berry, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman e Tiger Hu Chen. Tra i ritorni anche quelli di Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ruby Rose, mentre Hiroyuki Sanada interpreterà il principale villain.

John Wick 3: Parabellum, scritto da Derek Kolstad e diretto da Chad Stahelski, arriverà nei cinema italiani il 16 maggio 2019.