John Wick 3: Parabellum, uno dei personaggi più amati non tornerà!

John Wick 3: Parabellum soffrirà di una grave assenza. La star Common ha annunciato che non tornerà nel ruolo di Cassian, uno dei personaggi più amati del franchise. La presenza di Cassian ha risollevato le sorti di John Wick - Capitolo 2 e visto che la sua sorte non è stata definita alla fine del film in molti si aspettavano un suo ritorno nel terzo capitolo della saga.

Nel corso di una recente intervista, però, Common ha fatto chiarezza apprezzando il fatto che il suo personaggio sia stato ben accolto dal pubblico (qui la nostra recensione di John Wick - Capitolo 2). Nonostante tutto non lo rivedremo in John Wick 3: Parabellum.

"Non farò parte del cast di John WIck 3, ma l'esperienza nel Capitolo 2 è stata incredibile. Lavorare con Keanu Reeves e col regista Chad Stahelski, sono fenomenali. E' stata una sfida emozionante, posso dire che John Wick 3 sarà ugualmente incredibile."

I fan auspicavano di rivedere Cassian in azione, visto che le scene di combattimento tra Common e Keanu Reeves sono tra le più spettacolari del franchise. Il personaggio non tornerà nel terzo capitolo, ma il futuro per lui è ancora pieno di possibilità, quindi chissà...

John Wick, nel terzo capitolo della storia, sarà in fuga a causa di una taglia sulla sua testa di 14 milioni di dollari e per aver ucciso negli spazi del Continental Hotel. Il protagonista avrebbe dovuto essere giustiziato, tuttavia Winston, il manager del Continental, gli ha concesso un vantaggio di un'ora prima di revocare il suo stato di membro, escluderlo da tutti i servizi e spezzarne i legami con gli altri membri. John dovrà quindi cercare di rimanere vivo e lotterà per le strade di New York.

Nel cast ci saranno Halle Berry, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Common, Ian McShane, Hiroyuki Sanada nel ruolo del villain, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos e Jason Mantzoukas.

L'uscita di John Wick 3: Parabellum è prevista per il 17 maggio 2019.

