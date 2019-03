John Wick 3: Parabellum, l'emozionante video dedicato al National Puppy Day

John Wick ha celebrato il National Puppy Day, la giornata ideata per sostenere le adozioni dei cani ancora senza un padrone, con un nuovo video promozionale del terzo capitolo del franchise, intitolato Parabellum.

Il protagonista interpretato da Keanu Reeves viene mostrato nel breve filmato mentre decide di portare con sé un pitbull dopo aver sofferto per l'uccisione del cucciolo che gli aveva regalato la moglie. I due camminano poi uno accanto all'altro e sono sempre vicini, sottolineando la formazione di un'amicizia che non conosce limiti.

In John Wick 3: Parabellum il protagonista è in fuga a causa della taglia sulla sua testa arrivata a ben 14 milioni di dollari e dopo aver infranto una regola fondamentale nel suo "mondo professionale": ha ucciso dentro il Continental Hotel, attirandosi le ire di tutti gli assassini.

John dovrebbe essere già morto, ma il manager del Continental (luogo al centro di una serie televisiva ideata come spinoff dei film), Winston (Ian McShane), gli ha concesso un'ora prima di "scomunicarlo". John sfrutterà ogni arma a sua disposizione per sopravvivere in fuga nelle strade di New York City.

Tra gli interpreti, oltre all'attore Keanu Reeves, ci saranno Halle Berry, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman e Tiger Hu Chen. Confermato anche il ritorno di Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ruby Rose, mentre Hiroyuki Sanada interpreterà il principale villain.

John Wick 3: Parabellum, scritto da Derek Kolstad e diretto da Chad Stahelski, arriverà nei cinema italiani il 16 maggio 2019.