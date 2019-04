John Wick 3: Keanu Reeves svela il suo allenamento con un Navy SEAL in un video!

Ecco le fatiche sopportate da Keanu Reeves in allenamento per prepararsi a John Wick 3.

John Wick 3: Keanu Reeves in una scena del film

Per risultare convincente in John Wick 3, Keanu Reeves ha seguito un duro allenamento tattico con un vero Navy Seal. In John Wick 3: Parabellum, John Wick si troverà a sfidare un intero mondo di assassini che gli danno la caccia per raccogliere la taglia di 14 milioni di dollari che pende sulla sua testa.

Per prepararsi al meglio, Keanu Reeves ha trascorso un periodo di addestramento in Florida allenato da Shawn Ryan, ex Navy SEAL che dirige un campo di allenamento per civili e militari. Vigilance Elite, il nome del campo, ha diffuso video del duro allenamento a cui il divo si è sottoposto con il commento di Shawn Ryan, che ha guidato Reeves passo passo simulando situazioni di pericolo estremo.

John Wick 3: una citazione di Matrix nel nuovo trailer!

Keanu Reeves ha imparato come attraversare porte al cui interno potrebbero trovarsi dei killer e altre tecniche di sopravvivenza. L'attore, che ha un background nelle arti marziali, ha interpretato il 90% dello stunts in John Wick 3 in prima persona. Reeves non è stato il solo a doversi preparare per la pellicola. Anche la nuova arrivata Halle Berry, che interpreta l'assassina Sofia, ha confessato di essersi allenata per cinque lunghi e faticosi mesi e di aver affrontato l'allenamento più duro mai fatto in vita sua.

John Wick 3: Parabellum, scritto da Derek Kolstad e diretto da Chad Stahelski, arriverà nei cinema italiani il 16 maggio 2019.

