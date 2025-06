John Travolta sorprende il pubblico a Hollywood con un omaggio a Grease: "Non se lo aspettava neanche il cast"

Al Hollywood Bowl di Los Angeles, John Travolta ha sorpreso i fan apparendo in versione Danny Zuko durante una serata sing-along dedicata a Grease. Vestito con l'iconico chiodo nero, ha rievocato lo spirito del film guidando il pubblico in coro, regalando un omaggio sentito alla sua Sandy, Olivia Newton-John, e al mito immortale degli anni '50.

John Travolta torna a essere Danny Zuko di Grease

Una notte di nostalgia e rock'n'roll ha incendiato il cielo sopra Los Angeles quando, a sorpresa, John Travolta ha fatto irruzione sul palco del Hollywood Bowl, proprio mentre stava per cominciare una proiezione sing-along del cult musicale Grease. In perfetto stile Zuko, con giacca di pelle nera, t-shirt bianca e jeans stretti, Travolta ha fatto capolino tra lo stupore del pubblico e degli ex colleghi del film, abbracciandoli uno a uno prima di salutare la folla con un richiamo iconico: "L.A.? Pensavo che foste tornati in Australia!", rievocando la battuta con cui Danny provocava Sandy nel finale del film.

Dopo aver rassicurato la platea che era ancora "rockin' and rollin' e tutto il resto", l'attore ha guidato il pubblico in un coro trascinante sulle note di "We Go Together", con il suo celebre scioglilingua musicale: "a-womp-bop-a-looma a-womp-bam-boom". Un momento da pelle d'oca per i fan, che hanno visto materializzarsi davanti ai loro occhi la leggenda vivente di un film che continua a far battere il cuore a distanza di quasi cinquant'anni.

Accanto a Travolta c'erano anche altri volti amati del cast originale: Didi Conn (Frenchy), Barry Pearl (Doody), Michael Tucci (Sonny) e Kelly Ward (Putzie), insieme al regista del film, Randal Kleiser. Grandi assenti della serata Stockard Channing, Jamie Donnelly e Dinah Manoff, mentre la presenza più sentita, purtroppo, è stata quella evocata e non fisica di Olivia Newton-John, scomparsa nel 2022. Travolta le ha reso omaggio anche sui social, condividendo una foto in costume da Danny e scrivendo: "Questa sera all'Hollywood Bowl, per la prima volta, ho sorpreso tutti al Grease Sing-a-Long vestito da Danny Zuko. Nessuno sapeva nulla. Nemmeno il cast. Grazie per una serata meravigliosa."