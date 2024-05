Grease, Frankie Avalon stava per rifiutare il ruolo perché troppo simile a Elvis: 'Non faccio piroette'

Frankie Avalon stava quasi per rinunciare alla sua partecipazione all'iconico musical cinematografico Grease - Brillantina. Ospite dell'ultimo episodio del podcast di Paul Anka e Skip Bronson, Avalon ha raccontato in che modo ha ottenuto il ruolo nel film del 1978, nel quale canta il brano Beauty School Dropout, al personaggio di Frenchy (Didi Conn).

Il cantante ha ricordato di aver visto il musical per la prima volta in scena a Broadway nei primi anni '70 per un progetto promozionale legato ad una serie di spettacoli in scena al night club Copacabana di New York:"Qualche anno dopo, mentre stavo giocando a golf in un club del quale ero membro, il mio manager mi aspettava dopo nove buche. Mi disse 'Frankie, ho qui una sceneggiatura della Paramount. Ti vogliono per questo film'".

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta in un momento del film

Somiglianza con Elvis

Avalon ha raccontato che quando il manager gli disse che Paramount lo voleva nel ruolo dell'Angelo dei giovani ha immediatamente rifiutato. Successivamente, accettò di incontrare il team di produzione del film, e di averli informati di non voler accettare perché preoccupato che il personaggio fosse rappresentato in maniera troppo simile a Elvis Presley:"Gli dissi che avevo visto la rappresentazione dell'Angelo dei giovani e ha il vestito nero con le basette lunghe. Era Elvis ed io non ero Elvis. Ho il mio stile e non canto in quel modo. Non faccio movimenti di bacino e piroette. Mi chiesero se l'avessi fatto nel caso l'avessero cambiato e chiesi che cosa intendessero per cambiarlo". Il team di produzione accettò di vestirlo di bianco per distaccarlo dall'immagine di Elvis.

"Iniziammo a lavorare sulla cosa e così feci il film. Dissì 'Ok, lo farò'. Se avete visto la rappresentazione sapete com'è l'Angelo dei giovani. Il personaggio originale non era nel mio stile". Grease - Brillantina è uno dei musical cinematografici maggiormente iconici e racconta la storia d'amore tra una brava ragazza, Sandy (Olivia Newton-John) e uno scapestrato di nome Danny Zucco (John Travolta).