Battuta all'asta la giacca di pelle di Olivia Newton-John in Grease: ecco il prezzo di vendita

L'iconico indumento di Sandy nel film con John Travolta era già stato venduto in passato per beneficenza.

Una giacca di pelle indossata da Olivia Newton-John in Grease - Brillantina, è stata venduta all'asta. Si tratta del giubbotto indossato da Sandy, il personaggio dell'attrice, al termine del film.

Olivia Newton-John la mostra durante il numero musicale You're the One That I Want eseguito da John Travolta; la giacca è stata uno degli oggetti maggiormente ambiti nella collezione di Julien's Auctions.

Seconda volta

La giacca di pelle di Sandy aveva un valore stimato in 80.000/100.000 dollari e non era la prima volta che veniva messa all'asta. In passato, Olivia Newton-John decise di venderla in beneficenza dopo averla conservata per quarant'anni. Ora è stata venduta per la cifra di 740.000 dollari.

Olivia Newton-John con John Travolta in una scena di Grease - Brillantina

La cifra spesa per il suo acquisto fu di 243.200 dollari ma l'acquirente decise poi di restituirla quando conobbe la star. La giacca era il pezzo più pregiato della collezione appartenuta a Newton-John insieme a passaporti, pianoforte e altri capi d'abbigliamento.

Il successo della star

Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Sandy in Grease - Brillantina al fianco di John Travolta nei panni di Danny Zucco, Olivia Newton-John ha vissuto una carriera fortunata e lunga oltre cinque decenni nello spettacolo, vincendo numerosi Grammy e creando successi come I Honestly Love You e Physical. L'attrice australiana è scomparsa nel 2022 a 73 anni dopo una lunga malattia.

Parte del ricavato dell'asta di beneficenza che si è svolta in questi giorni è destinata all'Olivia Newton-John Foundation Fund, che si occupa di ricerca globale sulla medicina a base di piante per il trattamento del cancro.