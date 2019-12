John Travolta pronto alla reunion con Quentin Tarantino, "ma non si può costringere nessuno"

John Travolta è pronto a tornare a lavorare con Quentin Tarantino, ma mette le mani avanti specificando che è sbagliato forzare la mano e costringere le persone.

John Travolta in una scena di Pulp Fiction

In attesa di una reunion sul set, John Travolta e Quentin Tarantino si sono ritrovati a una celebrazione di C'era una volta a... Hollywood, ultimo film di Tarantino, nell'iconico locale di Hollywood Musso & Grill a Los Angeles. Alla fine dell'evento, Travolta ha rilasciato un'intervista a Deadline in cui ha parlato della possibilità di tornare a lavorare con l'amico Quentin, ma solo se ci saranno le giuste condizioni:

"Mi piacerebbe molto. Questi grandi registi ti ingaggiando perché il 90% del loro lavoro è fatto quando ti scelgono. Credono che tu sia la persona giusta, per questa ragione è sbagliato forzare la mano e rovinare questo processo organico. Quentin ha lottato per avermi in Pulp Fiction. Ha messo la sua carriera, la sua reputazione a rischio perché credeva in me. Dategli spazio, fategli fare come vogliono e non costringeteli a fare ciò che non sentono."

Pulp Fiction e il ruolo di Vincent Vega hanno rilanciato la carriera di John Travolta. Il film ha vinto la Palma d'Oro a Cannes e Travolta ha ottenuto una candidatura all'Oscar come Miglior Attore, la seconda della sua carriera dopo La febbre del sabato sera. e pensare che l'attore ha rischiato di non avere il ruolo, visto che la prima scelta di Tarantino per Vincent Vega era Michael Madsen che però ha rinunciato per girare Wyatt Earp.

C'era una volta a... Hollywood: John Travolta ha trovato un errore storico nel film di Tarantino

La reunion tra Travolta e Tarantino avverrà? Il progetto è a rischio, visto che il regista di Pulp Fiction di prepara a girare quello che potrebbe essere il suo ultimo film. Solo ieri Tarantino ha lasciato intendere che l'ultimo progetto potrebbe essere Kill Bill 3, ma niente è ancora certo. Ci sarà spazio per John Travolta? Questo lo scopriremo prossimamente.