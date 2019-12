Kill Bill 3: Quentin Tarantino conferma il suo prossimo film?

Kill Bill 3 potrebbe diventare il prossimo film di Quentin Tarantino: il regista ha infatti parlato del possibile progetto in una recente intervista, confermando che non esclude la possibile realizzazione del sequel, che diventerebbe quindi il suo prossimo lavoro.

Il regista, reduce dal successo di C'era una volta a... Hollywood, ai microfoni di SiriusXM ha dichiarato: "Proprio l'altra sera ho cenato con Uma Thurman, eravamo a un ristorante giapponese davvero cool... Si stava vantando di me, e io stavo vantandomi di lei, ed è stata una serata adorabile... Ho un'idea di quello che farei. Era tutto legato a prendere il controllo e individuare quel concetto necessario a costruire il film... esattamente cosa è accaduto alla Sposa dal momento in cui si è interrotta la storia e quello che voglio fare come regista".

Quentin Tarantino ha spiegato che l'idea deve essere all'altezza delle aspettative: "Non merita un'avventura da pochi soldi. La Sposa ha lottato a lungo e duramente. Ora ho un'idea che potrebbe realmente essere interessante".

I fan sembrano però destinati ad aspettare a lungo: "Sarebbe realizzato tra circa tre anni o qualcosa di simile. Ma sicuramente non escludo che venga girato".

Il regista ha ammesso che Kill Bill Vol. 3 sarebbe il suo prossimo progetto, ma attualmente sta lavorando a uno spettacolo teatrale e a una serie tv limitata, quindi bisognerà attendere per scoprire a cosa si dedicherà al termine di questi impegni.