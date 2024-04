Face/Off 2: John Travolta e Nicolas Cage di nuovo insieme nel sequel [RUMOR]

Dopo le diverse speculazioni degli ultimi mesi, sembra che il sequel di Face/Off di John Woo verrà realizzato e prevedrà il ritorno dei due protagonisti del film cult del 1997, ovvero John Travolta e Nicolas Cage.

Nel 2022 era stato annunciato che Adam Wingard e il suo collaboratore di lunga data, lo scrittore Simon Barrett, stavano collaborando alla produzione del sequel di Face/Off. In un'intervista più recente, un anno dopo l'annuncio, Wingard ha apparentemente lasciato intendere che avrebbe realizzato il film solo se il cast originale fosse tornato:

"L'unico modo in cui lo faremo è se avremo il cast originale. Non anticiperò nulla sulla storia, ma deve essere al 100% il vero seguito, non solo un film fatto per il fan service, deve sembrare il seguito definitivo del film originale".

Secondo un nuovo aggiornamento divulgato dallo scooper Daniel Richtman, sarebbe stato confermato che Nicolas Cage e John Travolta torneranno per il sequel.

Gran parte del divertimento del film del 1997 derivava dalla folle alchimia che si era creata tra Cage e Travolta. Sarebbe decisamente difficile replicarla con altri attori, quindi la notizia del ritorno del cast originale è sicuramente incoraggiante.

Castor Troy è davvero morto?

Vi starete anche chiedendo come sia possibile che Cage torni per il sequel se il suo personaggio è stato colpito da un arpione e ucciso alla fine dell'originale. Barrett, che sta scrivendo il sequel, non crede che Castor Troy, interpretato da Cage, sia morto davvero.

Face/Off 2 sta per arrivare e la descrizione della trama di Nicolas Cage è folle

"La cosa divertente è che personalmente non ho mai pensato che Castor Troy fosse morto alla fine di Face/Off. Quando lo si guarda ora, è chiaro che probabilmente stavano cercando di fare le cose in due modi: quando viene colpito sembra morto. Ma non lo coprono e dietro c'è lui che viene caricato su un'ambulanza. Per me, in un film non si carica un cadavere su un'ambulanza accanto a una persona viva senza coprirla con un lenzuolo, a meno che non sia viva".