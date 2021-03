John Cena rilascia interviste indossando il costume di Peacemaker, ecco la reazione di James Gunn

John Cena sarà il protagonista della serie Peacemaker e l'attore ha rilasciato un'intervista indossando il costume del personaggio, suscitando la reazione di James Gunn.

Il regista ha infatti scritto su Twitter: "Il fatto che John Cena stia rilasciando tutte le interviste nel suo costume di Peacemaker mi fa scoppiare dalle risate. Giuro che non gli ho chiesto io di farlo!".

L'attore John Cena ha collaborato con il regista James Gunn in occasione del film The Suicide Squad - Missione Suicida, progetto che ha poi dato vita alla serie spinoff prodotta per HBO Max.

In Peacemaker si racconterà la storia del personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

James Gunn sarà autore di tutte le otto puntate che compongono la prima stagione, oltre a dirigerne alcune, tra cui la prima, ed essere coinvolto come produttore esecutivo.

Nel cast anche Danielle Brooks, Chris Conrad, Nhut Le, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick e Chukwudi Iwuji.